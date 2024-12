Ce lundi matin, Emmanuel Macron a consulté les groupes parlementaires écologistes, communistes et Liot, en vue de nommer très prochainement un chef de l'exécutif. Deux noms sortent du lot : la ministre démissionnaire Catherine Vautrin et le président du Modem François Bayrou. Mais une ultime surprise n'est pas impossible.

Aura-t-on un nouveau Premier ministre en début de semaine ? Après la parenthèse enchantée autour de Notre-Dame, les consultations reprennent. Ce lundi, Emmanuel Macron reçoit les députés indépendants du groupe Liot, puis les chefs des Ecologistes emmenés par Marine Tondelier, suivis des communistes. Mais le chef de l'État a promis de faire vite et deux noms se détachent à ce stade.

Le duel Vautrin-Bayrou

Le casting pour Matignon se resserre et c'est une ministre démissionnaire du gouvernement Barnier qui tient la corde en ce début de semaine. Catherine Vautrin, jusqu'ici cantonnée aux partenariats avec les territoires et à la décentralisation, pourrait devenir Première ministre. En mai 2022, Emmanuel Macron lui avait déjà promis Matignon, mais le président s'était ravisé et lui avait préféré Elisabeth Borne. Deux ans plus tard, l'ancienne présidente du Grand Reims pourrait bien prendre sa revanche. Soutenue par Nicolas Sarkozy, elle n'effraie pas la gauche et ne suscite pas de ressentiment du côté du Rassemblement national.

A moins que François Bayrou ne vienne jouer les trouble-fête. Le patron du MoDem, toujours dans la course, est le deuxième nom cité pour Matignon. "Si je peux aider, je le ferai", estime le maire de Pau. Il est partant. Il fait campagne en ce sens, convaincu que c'est son moment. Reste que son soutien à François Hollande lors de la présidentielle de 2012 est loin d'être pardonné par tous les républicains et leur soutien est indispensable.