Cyril Hanouna – Une primaire LR pour 2027 ? «C'est une machine à diviser», pour Gauthier Le Bret

Une large victoire, qui donne automatiquement un ticket pour se présenter à la présidentielle de 2027 ? Dimanche, Bruno Retailleau a été largement élu à la tête de LR avec 74,31% des suffrages contre seulement 25,7% pour Laurent Wauquiez. Et désormais dans On marche de la tête, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs se demandent si cette élection équivaut à un blanc-seing envers Bruno Retailleau pour 2027, ou s'il va falloir en passer de nouveau par des primaires ?

Une primaire, "c'est du temps perdu", estime Gauthier Le Bret pour qui il s'agit là d'"une machine à diviser". "C'est une mauvaise idée parce que forcément ça montre qu'il n'y a pas d'évidence [dans le choix du chef, ndlr], ensuite tu es obligé de faire campagne contre les autres en disant voilà pourquoi il ne faut pas voter pour un tel mais il faut voter pour moi... Ça laisse des traces". Sans oublier qu'une fois la couronne de lauriers décernée, il faut encore faire campagne contre les candidats des autres partis.