Édouard Philippe annonce officiellement sa candidature à la prochaine élection présidentielle

"Je serai candidat à la prochaine élection présidentielle" : l'ancien Premier ministre Edouard Philippe a officialisé sa candidature, dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Le Point publié mardi soir. "Je me prépare pour proposer des choses aux Français. Ce que je proposerai sera massif. Les Français décideront", explique le président du parti Horizons, Premier ministre d'Emmanuel Macron de 2017 à 2020.

Si les ambitions élyséennes du maire du Havre ne faisaient guère de mystère, au regard notamment de sa popularité constante dans les sondages, Edouard Philippe n'avait jamais acté publiquement sa présence sur la ligne de départ en 2027. "On dit souvent que pour une présidentielle, il ne faut avoir envie de rien d'autre. J'y souscris", a insisté Edouard Philippe, se disant prêt, y compris en cas d'élection présidentielle anticipée.

"Quatre périls" auxquels la France doit faire face

Sur le fond, l'ancien pensionnaire de Matignon évoque en particulier "quatre périls" auxquels la France doit faire face dans la période actuelle : "démocratique", "budgétaire", "l'immobilisme" et "l'ordre public et la sécurité". Interrogé par ailleurs sur Matignon et les hypothèses Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve, le maire du Havre répond qu'il soutiendra "tout Premier ministre choisi dans un espace politique qui va de la droite conservatrice à la social-démocratie".

"Tous les partis de gouvernement devraient avoir pour objectif principal de favoriser la stabilisation de la vie politique", exhorte encore Édouard Philippe. Un message notamment adressé à son ancienne famille politique des Républicains : "La droite doit s'engager. En refusant de participer à ce bloc central, elle précipite l'ensemble vers la gauche", souligne-t-il.