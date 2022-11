Assurance-chômage : «On ne va pas moins indemniser», garantit Olivier Dussopt

"On ne va pas moins indemniser, on va travailler sur la durée maximum d’indemnisation en veillant à garder des planchers". Invité du Grand Rendez-vous ce dimanche sur Europe 1/CNews/Les Echos, le ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion Olivier Dussopt revient sur la réforme de l'assurance-chômage et assure que le montant des indemnisations du chômage ne bougeront pas. "Aujourd’hui, elles sont à 57% à peu près du précédent salaire. C'est la moyenne européenne", explique le ministre.

Si le gouvernement veut réduire la durée d'indemnisation, il s'appuie sur des études. "Elles montrent qu’il y a deux périodes pendant lesquelles le taux de retour à l’emploi est le plus élevé : tout de suite après l’inscription de l’assurance chômage, et tout de suite avant la fin des droits. Entre les deux, ça baisse un peu, donc nous voulons resserrer cette période-là", précise Olivier Dussopt.

