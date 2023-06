Omniprésence, parole dans les médias... La stratégie d'Élisabeth Borne pour conserver son poste à Matignon

Être omniprésente partout, tout le temps. Telle est la stratégie d'Élisabeth Borne pour conserver son poste à la tête du gouvernement. Car si la rumeur d'un remaniement se veut de plus en plus insistante, la question du maintien ou non de l'ex-ministre des Transports à Matignon reste à trancher.

Ainsi, la cheffe du gouvernement était dans la Vienne pour parler ruralité ce jeudi mais aussi au salon VivaTech à Paris vendredi, à la rencontre des start-upers. Un grand écart entre deux thématiques très différentes en l'espace de seulement 24 heures. La première ministre se déploie également dans les médias, glissant systématiquement un mot ou une phrase pour signifier son souhait de rester.

"Elle n'est pas offensive, elle est active"

À l'image de cette interview accordée au Figaro. "Baisser les bras, ce n'est pas mon ADN", y déclare-t-elle notamment. La Première ministre s'adresse aux Français mais également à Emmanuel Macron. Par conséquent, à Matignon, son entourage dément toute offensive. "Elle n'est pas offensive, elle est active", précise d'emblée une conseillère. "Élisabeth Borne a une feuille de route dense et il faut qu'elle la déroule", ajoute-t-elle.

Et la Première ministre est bien décidée à la dérouler au-delà des 100 jours fixés par le président qui prendront fin le 14 juillet. Selon les informations d'Europe 1, elle se rendra ce samedi à Vire dans sa circonscription du Calvados à la rencontre des habitants et des commerçants. Presque un an jour pour jour après son élection comme députée, Élisabeth Borne entame bel et bien une nouvelle campagne.