Plan ruralité : les maisons France Service prêtent main forte aux petites communes

Loin des guichets des villes, des fonctionnaires y aident les habitants à faire leurs démarches administratives dématérialisées : impôts, assurance maladie, retraite… Une aide précieuse pour Chantal, par exemple. Europe 1 l'a rencontrée à Bonnières-sur-Seine, une commune de 4.000 habitants dans les Yvelines. "Moi toute seule je n’y arriverai pas hein c’est sûr", confesse-t-elle. Pour faire sa demande de retraite en ligne, Chantal, 63 ans, a poussé la porte de cette maison de service, avec un lourd cabas rempli de bulletins de salaires.

"De 1976 à 2023, en francs, en euros. J'ai travaillé en usine, en intérim…", énumère la jeune retraitée. Reste pour cette ancienne boulangère, lunettes roses et cheveux courts, à les scanner, puis les charger sur internet. Problème : elle est tétanisée face à l'ordinateur. "J'y arrive pas, la souris, tout ça. Je ne suis pas née avec ça. En papier on y arrivait encore. Heureusement qu'il y a des gens qui nous aident", soupire-t-elle.

"On sent notre utilité"

Chantal fait notamment référence à Géraldine, coordinatrice des lieux et présente ce jour-là pour l'aider. "On sent notre utilité. Nous, on est un peu en tension, même ici, parce qu'on n'est que deux agents cinq jours sur sept. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, certains jours, on voit 40 usagers", décrit la fonctionnaire. Une aide indispensable, sourit la future retraitée. Son mari Dominique n’avait pas eu la chance d’accéder à Géraldine à cause du confinement. Alors plusieurs décennies de travail se sont achevées dans un calcul de retraite approximatif à domicile.

Comme la jeune retraitée, environ 22 millions de personnes vivent dans des communes rurales, soit près d'un tiers de la population française. Une quarantaine de mesures devraient être annoncées ce jeudi pour désenclaver ces territoires, avec entre autres près de 150 de ces maisons d'aide administrative réparties sur le territoire en 2023.