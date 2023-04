«100 jours d'apaisement» : Élisabeth Borne expose sa feuille de route ce mercredi à l'Élysée

Pour tourner la page de la réforme des retraites, Emmanuel Macron a annoncé trois chantiers prioritaires la semaine dernière : le travail, la justice et l’ordre républicain et le progrès. Mais aussi, le gouvernement souhaite entamer un chantier des services publiques, englobant l’école et la santé. À Élisabeth Borne ce mercredi d’expliquer comment elle compte s’y prendre durant ces "100 jours d'apaisement et d'action", lors de la présentation de sa feuille de route après le Conseil des ministres.

Spéculations pour Matignon

Quelle méthode ? Quel calendrier législatif et réglementaire jusqu’au point d’étape fixé par le président au 14 juillet ? La Première ministre doit convaincre, tâcher de rendre lisible le programme gouvernemental… Même si la crise politique n’est toujours pas réglée. Car faute de majorité absolue à l’Assemblée, l'inconnue demeure sur la capacité de l'exécutif à faire adopter les textes sensibles. Au premier rang duquel : la loi asile et immigration, censée "durcir nos règles" en matière d'expulsion tout en améliorant l'intégration.

Élisabeth Borne pourrait donc ne pas avoir d’autres choix que de dégainer de nouveau un 49.3 ; bien qu’elle ait pourtant affirmé il y a quelques jours qu’elle ne souhaitait plus utiliser cette arme constitutionnelle en dehors des textes budgétaires.