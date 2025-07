«Islamo-gauchisme» à l'université : Élisabeth Borne recadre son ministre de l'Enseignement supérieur

Une semaine après les propos polémiques de Philippe Baptiste niant l'existence de l'islamo-gauchisme à l’université, la ministre de l'Éducation nationale est finalement sortie de sa réserve. Invitée de Radio J, Élisabeth Borne a sèchement recadré son ministre, tout en pointant du doigt La France insoumise.

Mieux vaut tard que jamais. Après plusieurs jours de silence, Élisabeth Borne a tenu à recadrer publiquement son ministre de l’Enseignement supérieur. La semaine dernière, Philippe Baptiste avait affirmé que "l’islamo-gauchisme n’existe pas", provoquant un tollé au sein même du gouvernement.

"Quand un mouvement existe dans la société, on le retrouve forcément à l'université"

Invitée de Radio J, la ministre de l'Éducation nationale a fermement pris ses distances avec cette déclaration. "Quand un mouvement existe dans la société française, on le retrouve forcément à l'université. Je rappelle qu'il y a un point qui est très clair, c'est que tout le monde doit respecter la loi", a-t-elle déclaré, contredisant directement son ministre.

"Des personnalités et des partis politiques portent une idéologie d'extrême gauche"

Un rappel à l’ordre d’autant plus significatif qu'Élisabeth Borne incarne l’aile gauche du gouvernement, elle refuse de laisser passer de tels propos et accuse également La France insoumise d'être responsable de la montée de cette idéologie. "Il y a à la fois des personnalités et des partis politiques — je pense notamment à LFI — qui portent une idéologie d'extrême gauche, qui instrumentalisent l'islam, en encourageant le communautarisme et en banalisant l'islamisme radical", a-t-elle affirmé.

Malgré ce changement de ton, aucune mesure concrète n’a été annoncée pour lutter contre l’islamo-gauchisme à l'université.