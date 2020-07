Remaniement : les secrétaires d'État toujours dans l'attente des nominations

"Au travail", ce sont les mots d’Emmanuel Macron au conseil des ministres mercredi, quelques jours après après la nomination du nouveau gouvernement du Premier ministre, Jean Castex. Mais il ne s'applique pas (encore) aux secrétaires d'État... qui n'ont toujours pas été nommés. Tous ont pourtant bien démissionné avec le précédent gouvernement. Certains ont depuis décroché un poste de ministre, et sont donc assurés de continuer dans la nouvelle équipe, mais pour les sortants comme les aspirants, l'attente n'en finit pas. Ils ne devraient pas connaitre leur sort avant la semaine prochaine.

Et l'attente vire au supplice. "Ma voiture de fonction m'a ramené chez moi, avec mes cartons, puis plus rien", raconte un sortant. Depuis, tous essaient de passer le temps sans trop s'éloigner de leur téléphone. Aucun indice n’a filtré, ni sur une reconduction, ni sur une éviction. "Ce n’est pas le genre de la maison", sourit un ministre.

Il y aura forcément des déçus

L'attente pourrait encore durer une semaine, le temps pour Emmanuel Macron et Jean Castex de définir les nouveaux périmètres des secrétaires d'État. On évoque par exemple plusieurs nouveaux postes au ministère de l'écologie. Mais il n'y aura pas de place pour tout le monde. En plus des sortants et des éventuels débauchages, une bonne vingtaine de députés de la majorité espèrent intégrer le gouvernement.

Alors forcément, il y aura des déçus chez les marcheurs. Raison pour laquelle, croit savoir un conseiller, "les secrétaires d'État ne seront nommés qu'après le discours de politique générale de Jean Castex".