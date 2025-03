Notion de «stricte suffisance» : pourquoi la France a moins de 300 têtes nucléaires disponibles ?

Article Suggestions

Face au rapprochement de plus en plus assumé entre Trump et Poutine, Emmanuel Macron a appelé à "ouvrir la discussion" sur l'aspect européen de la dissuasion nucléaire. Depuis la guerre froide, Italiens et Allemands accueillent sur leurs territoires des ogives américaines. Mais la France a décidé de bâtir son propre arsenal avec sa propre doctrine de dissuasion. Doctrine fondée sur la notion de "stricte suffisance".