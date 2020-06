Municipales : comment expliquer la très faible participation au second tour ?

ANALYSE

Lors du second tour des élections municipales, la participation électorale a été particulièrement faible avec un taux s'élevant à 34,67 % à 17 heures. Selon les projections pour 20 heures, à peine plus de 4 électeurs sur 10 se seraient déplacés jusqu'aux bureaux de vote. Ces chiffres reflètent une campagne inédite, soumise à un contexte sanitaire particulier avec l'épidémie de coronavirus.

"C'est absolument sans précédent", juge Olivier Duhamel, politologue et éditorialiste pour Europe 1. "Ça va être l’abstention la plus forte que l'on ait connue pas seulement sous la cinquième République. Je pense depuis les élections de mai 1945 qui avaient eu lieu en guerre", ajoute-il.

Pourtant, la plupart des Français ont intégré les gestes barrières. Comme on peut le constater dans les parcs et les terrasses, la majorité des Français n'ont plus peur de se croiser. "Évidemment qu'il y a un effet Covid-19 mais très franchement, [...] je pense que c'est relativement marginal", affirme Olivier Duhamel.

Des campagnes réduites

Cette faible participation s'explique donc probablement du côté d’un scrutin difficile à lire : ce second tour a eu lieu 15 semaines après le premier et il n’y a eu pas réellement de campagne au sens traditionnel. En effet, aucun meeting n'a pu être organisé et les tractages ont été réduits. Plus précisément, l’abstention est souvent plus forte dans les centres urbains.

Enfin, ce scrutin témoigne d'un renouvellement avec beaucoup de nouvelles têtes : une réalité qui entrave une identification des candidats et des listes pour les électeurs. Dans ce contexte, ceux qui se déplacent sont probablement plus intéressés voire plus politisés. Olivier Duhamel note ainsi un "un effet structurel de distanciation supplémentaire de la politique". "On passe du dégagisme des vieux partis à une forme de dégagisme de la démocratie", dit-il.

La crise sanitaire dans le pays influence aussi l’état d’esprit des électeurs. Il semble compliqué d’intéresser les électeurs à un scrutin local alors que les effets de l'épidémie de coronavirus sont au centre des préoccupations.