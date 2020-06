EN DIRECT - Élections municipales : les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures

EN DIRECT

Les élections municipales vont connaître dimanche l'épilogue d'une séquence inédite : après un premier tour organisé le dimanche 15 mars au début de l'épidémie meurtrière de coronavirus, le deuxième tour du scrutin se déroule trois mois et demi plus tard, alors que la France tente de tourner la page de cette crise sanitaire majeure. Dans les quelque 4.800 communes concernées par ce second tour, la plupart des bureaux de vote ont ouvert à 8 heures et l'enjeu est de ramener les Français aux urnes après l'abstention massive du premier tour. Suivez cette journée électorale en direct.

Les principales informations à retenir : Les électeurs de 4.820 communes sont appelés aux urnes dimanche

Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures pour fermer à 18 heures ou 20 heures

Un protocole sanitaire particulier est appliqué pour ce scrutin

Le vote est reporté en Guyane en raison de la situation sanitaire

Les bureaux de vote ont ouvert à 8h

La majorité des bureaux de vote ouvrent à 8 heures du matin et fermeront à 18 heures dans la plupart des communes. Dans les plus grandes villes, les électeurs auront deux heures de plus pour se rendre aux urnes, jusqu'à 20 heures. Les premières estimations officielles seront alors dévoilées.

Le défi majeur de la participation

Le premier défi sera celui de la participation, après la dégringolade du premier tour, quand moins d'un électeur sur deux (44,3% contre 63,5% en 2014) s'était déplacé pour voter en raison des risques de contamination. À l'issue d'une campagne souvent cantonnée aux réseaux sociaux et aux médias, une abstention massive se profile à nouveau. Six Français concernés sur dix pourraient ne pas aller voter, selon plusieurs sondages, une proportion encore plus élevée qu'au premier tour. Mais nombre d'électeurs ne se décident qu'au dernier moment. Voici trois raisons qui font craindre une abstention massive.

Un protocole sanitaire adapté…

Alors que le coronavirus continue de circuler en France, ce second tour se déroule sous protection sanitaire renforcée, avec notamment le port du masque obligatoire dans les bureaux de vote. Toutefois, "l'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il soit retiré sur demande d'un membre du bureau de vote pour la stricte nécessité du contrôle de l'identité de l'électeur", précise le décret pris le 18 juin pour l'organisation de ce second tour.

Dans les bureaux de vote, la distanciation sociale sera appliquée avec un réaménagement des tables et des isoloirs ainsi qu'un marquage au sol. Du gel hydroalcoolique sera disponible et la priorité sera donnée aux personnes vulnérables pour voter. Tout électeur pourra être porteur de deux procurations, permettant de voter à la place d'une autre personne, au lieu d'une jusqu'à présent. On vous explique en détails le protocole sanitaire dans cet article.

… y compris pour les membres du bureau et les assesseurs

Les membres du bureau de vote (constitué d'un président et de deux assesseurs), les scrutateurs, les électeurs assistant au dépouillement et, le cas échéant, les candidats et leurs délégués, devront porter un masque "chirurgical". À l'issue du vote, il sera possible d'assister au dépouillement à condition, là encore, de porter un tel masque de protection et de respecter les gestes barrières, dans la limite des capacités d'accueil.

Pour éviter que des personnes vulnérables soient exposées s'il manque des assesseurs, ils seront pris parmi les électeurs présents selon l'ordre suivant : "le plus jeune, puis le deuxième électeur le plus jeune", et non le plus âgé puis le plus jeune, comme c'est habituellement le cas.

15% des communes concernées, le vote reporté en Guyane

Le vote aura lieu dans 4.820 communes, ainsi que dans les arrondissements et secteurs de Paris, Lyon, Marseille, où les conseils n'ont pas été élus au complet le 15 mars. Un second tour qui concerne principalement les villes, puisque les communes rurales ont massivement conclu l'élection dès le premier tour. Outre les traditionnels duels, les candidats s'affronteront dans 786 triangulaires et 155 quadrangulaires. Le vote a en revanche été à nouveau reporté en Guyane, où le virus continue de se propager.

Europe 1 en édition spéciale à partir de 19h30

À l'occasion de ce second tour, Europe 1 mobilise sa rédaction pour vous faire vivre une soirée spéciale de 19h30 à 22h30, autour de Wendy Bouchard et Sébastien Krebs. Autour d'eux, vous retrouverez Jean-Rémi Baudot, du service politique d'Europe 1, l'éditorialiste Michaël Darmon, le politologue Olivier Duhamel ou encore Edouard Lecerf, de l'institut BVA. Plusieurs invités des principaux partis politiques français sont également attendus pour commenter les principaux résultats de la soirée. Nos reporters et correspondants sont mobilisés pour raconter l'élection, ses enjeux et l'ambiance aux quatre coins de la France.