Mort du pape François : Retailleau, Le Pen, Bayrou... Les réactions de la classe politique française

Le pape François est décédé ce lundi à 88 ans. Plusieurs responsables politiques français, dont Emmanuel Macron et François Bayrou, ont salué son engagement aux côtés des plus vulnérables. D'autres personnalités comme Bruno Retailleau et Marine Le Pen ont également rendu un hommage.

Plusieurs responsables politiques français ont rendu hommage au pape François, mort lundi à 88 ans. Emmanuel Macron est à Mayotte depuis à peine deux heures lorsqu'il apprend la nouvelle. Le chef de l'État réagit immédiatement auprès des journalistes présents sur place.

"Il a durant tout son pontificat été aux côtés des plus vulnérables, des plus fragiles, avec beaucoup d'humilité. Et dans ces temps de guerre et de brutalité, il avait un sens tout particulier de l'autre et du plus fragile. Il a été fidèle à une tradition qui lui était chère", livre Emmanuel Macron.

'Il n'avait peur de rien", selon Bayrou

Au sein du gouvernement, François Bayrou a salué la démarche "historique" du pape François décédé lundi, un homme qui a enclenché selon le Premier ministre français un "basculement au sein de l'Église". "Ce qui était frappant quand on regardait vivre et agir le pape François, c'était qu'il n'avait peur de rien. Il voulait réformer l'Église, et il voulait qu'elle soit aux côtés des plus pauvres et des plus fragiles", a déclaré le Premier ministre à Matignon.

Bruno Retailleau a également réagi. Comme ministre des cultes, c'est lui qui avait accueilli le pape en décembre dernier lors de sa visite en Corse. "J'avais pu mesurer, lors de notre échange, son intelligence, sa bonté mais aussi son humour. Son souci constant des pauvres restera le grand marqueur de son pontificat", a posté sur X le ministre de l'Intérieur.

J'avais eu l'honneur d'accueillir le pape François au nom de la France en décembre dernier. J'avais pu mesurer, lors de notre échange, son intelligence, sa bonté, mais aussi son humour. Sa mort touche particulièrement les 1,4 milliards de catholiques dont il était le pasteur. Son… pic.twitter.com/0iSZ7VcKDQ — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) April 21, 2025

De gauche à droite, les hommages pleuvent

Marine Le Pen, Éric Ciotti ou encore Marine Tondelier lui ont aussi rendu hommage. La cheffe du Rassemblement national évoque sur ses réseaux sociaux que le pape laisse lui "un héritage de foi, de paix et de dialogue".

Décès du pape. Une figure spirituelle s’éteint, laissant derrière elle un héritage de foi, de paix et de dialogue. Pensées pour la communauté catholique endeuillée par sa disparition. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 21, 2025

Éric Ciotti lui, souligne la proximité du souverain pontife avec la ville de Nice, rappelant notamment que le pape François avait reçu les familles des victimes de l’attentat du 14 juillet 2016.

Le Pape François, toujours proche des Niçois, a touché les cœurs en recevant les familles des victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 et en adressant un message de soutien après l’attaque de la Basilique Notre-Dame en 2020.



Son soutien aux Niçois et son appel à la fraternité… pic.twitter.com/KSnZhdS1Zb — Eric Ciotti (@eciotti) April 21, 2025

La Secrétaire nationale des Écologistes lui rend hommage en pointant du doigts la sensibilité sur l'environnement. "Le pape François avait mieux compris l’écologie et la génération climat que beaucoup de politiques. [...] Ce Pape a mené une bataille culturelle courageuse sur plusieurs sujets environnementaux et de solidarité", raconte-t-elle sur son compte X.

[Disparition du Pape François]



Interrogée en tant que Secrétaire nationale des Ecologistes à propos de la sortie en octobre 2023 de l’exhortation apostolique « Laudate Deum », j’avais expliqué à La Croix à quel point le Pape François avait mieux compris l’écologie et la… — Marine Tondelier (@marinetondelier) April 21, 2025

De son côté, le chef du Parti socialiste, Olivier Faure, salue sur X "la mémoire de celui qui à Marseille, était venu nous rappeler cette évidence : la Méditerranée ne peut devenir un cimetière sans que l’Europe trahisse ses valeurs fondamentales".