Décès du pape François : Macron salue un homme toujours «aux côtés des plus vulnérables»

Élu pape en 2013 après la renonciation de Benoît XVI, le pape François est mort, annonce le Vatican ce lundi 21 avril. Il avait 88 ans. Depuis Mayotte et sur X, Emmanuel Macron rend hommage au souverain pontife.

Emmanuel Macron a rendu hommage au pape François, décédé lundi, un homme qui a toujours été "aux côtés des plus vulnérables et des plus fragiles", et adressé "ses condoléances les plus sincères aux catholiques du monde entier".

Le président français, en déplacement à Mayotte, a mis en avant "la vocation d'un homme qui tout au long de sa vie s'est battu pour plus de justice et pour une certaine idée de l'humanité, une humanité fraternelle". Il a fait part de "la grande douleur partagée en France et à travers la planète" après l'annonce du décès du pape à l'âge de 88 ans.

"Puisse cette espérance ressusciter sans cesse au-delà de lui"

Emmanuel Macron s'est également exprimé sur X : "De Buenos Aires à Rome, le Pape François voulait que l’Église apporte la joie et l’espoir aux plus pauvres. Qu’elle unisse les Hommes entre eux et avec la nature. Puisse cette espérance ressusciter sans cesse au-delà de lui. À tous les Catholiques, au monde éploré, nous adressons, avec mon épouse, nos pensées".