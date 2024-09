Michel Barnier à Matignon : le Premier ministre reçoit des membres des Républicains

Après 50 jours sans gouvernement, le nom d'un Premier ministre est enfin tombé ce jeudi : celui de Michel Barnier. Il est l'heure pour lui de former un nouveau gouvernement et pour ce faire, il réunit dès vendredi des membres de son parti à Matignon. Laurent Wauquiez vient pour négocier un soutien au gouvernement de Michel Barnier en échange de plusieurs ministères et de certaines garanties sur la lutte contre l'insécurité et l'immigration, mais aussi le retour d'une politique de rigueur budgétaire. Les Républicains veulent s'investir entièrement dans l'action du Gouvernement. Bruno Retailleau est évoqué à Bercy, Olivier Marleix comme ministre de l'Industrie.

"Nous nous l'accompagnons avec des mesures de droite"

Après douze ans d'opposition parlementaire, la droite revient aux affaires pour imposer une cohabitation à Emmanuel Macron, selon le député LR Ian Boucard. "Ce n'est pas une coalition. Et d'ailleurs, Michel Barnier a été très clair, il veut être un Premier ministre de rupture. La situation a changé depuis le 9 juillet dernier. Michel Barnier est un homme de droite. Nous l'accompagnons avec des mesures de droite, ce qui n'était pas le cas des macronistes précédemment. Nous ne ferons pas, nous, du 'en même temps'", estime-t-il.

Les Républicains sont même prêts à faire adopter certaines de leurs mesures, comme le budget grâce aux voix du Rassemblement national. Mais la droite risque de voir son action limitée par Michel Barnier, qui devra également satisfaire les députés macronistes pour ne pas être renversés.