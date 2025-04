Meurtre dans une mosquée : «C'est le révélateur d'une France livrée à la violence», estime Jordan Bardella

"C'est le révélateur d'une France livrée à la violence", a estimé Jordan Bardella, président du Rassemblement national, invité de La Grande interview Europe 1-CNews mardi, après l'attaque au couteau dans une mosquée du Gard vendredi.

Après deux jours et demi de cavale, un Français de 21 ans s'est rendu à la police italienne, avouant être le meurtrier d'Aboubakar Cissé, jeune Malien lardé de plusieurs dizaines de coups de couteau vendredi dans la mosquée de la petite commune gardoise de La Grand-Combe, mais niant avoir agi par haine de l'islam.

"À partir du moment où l'État est faible, les barbares sont forts"

S'exprimant au micro de La Grande interview Europe 1-CNews mardi, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a estimé que cet acte est "le révélateur d'une France livrée à l'insécurité, à la violence, à l'ensauvagement" et appelle à une "réponse extrêmement ferme de la part de l'État".

"En définitive, les Français ont le sentiment que plus aucun territoire n'est à l'abri de ce déchaînement de violence. À partir du moment où l'État est faible, les barbares sont forts", a-t-il ajouté, indiquant souhaiter la perpétuité pour ce genre de crime. "Quand on ôte la vie de façon aussi barbare, on mérite la perpétuité réelle et la France mérite un sursaut sécuritaire, pénal et migratoire pour protéger notre pays", a-t-il tranché.

Un juge d'instruction du pôle criminel de Nîmes a été saisi et une information judiciaire ouverte pour meurtre avec préméditation et à raison de la race ou de la religion, a annoncé lundi la procureure de la République de Nîmes, Cécile Gensac.