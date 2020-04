Mélenchon veut réquisitionner l'ensemble du secteur textile : "C'est une affaire de vie ou de mort"

INTERVIEW

Comment augmenter significativement la production de masques en France, en pleine épidémie de coronavirus ? Pour Jean-Luc Mélenchon, invité de la matinale d'Europe 1 mercredi, cela passe par une solution : "Réquisitionner l'ensemble du secteur textile pour qu'il produise les millions de masques dont on a besoin chaque semaine", affirme-t-il au micro de Sonia Mabrouk.

Réquisitionner "tout ce qui est possible"

"Le problème, ce n'est pas d'aller là où on produit déjà des masques, c'est de produire des masques dans toutes les entreprises du textile pour qu'il y en ait en quantité suffisante", insiste le chef de file de La France insoumise. "On ne peut pas changer toutes les lignes de production, mais il faut que l'Etat réquisitionne tout ce qui est possible, et que certaines capacités ne restent pas en réserve, c'est une affaire de vie ou de mort pour beaucoup de gens dans le pays."

"Mon propos est de dire que le pouvoir doit réquisitionner, parce que c'est son boulot de le faire", poursuit Jean-Luc Mélenchon. "Certains propriétaires se sont réquisitionnés eux-mêmes et il faut l'étendre à tous les autres. Je vois certaines entreprises fermées ou mises en liquidation, alors qu'on a besoin de leur production. Celles-là, il faut les nationaliser, surtout qu'elles ne coûtent plus rien."

Nationalisation d'une poignée d'entreprises

Pour le chef de file LFI, "entre vouloir nationaliser deux entreprises et l'étatisme, il y a une distance" : "Je ne propose pas de nationaliser tout ce qu'il y a dans le pays, soyons raisonnables ! Je vous parle d'entreprises très précises, dont on a besoin maintenant et tout de suite et qui ne peuvent pas sortir de l'impasse dans laquelle elles sont", estime-t-il, faisant notamment référence à l'usine Luxfer, spécialisée dans la fabrication de bouteilles d'oxygène médical. "Je suis certain que le patronat français est disposé à être réquisitionné si on le lui demande et si c'est organisé", avance le responsable.

Le député de Marseille, qui dénonce "la bataille médiocre" autour de la réquisition par l'État de deux millions de masques au détriment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, encourage la production individuelle et artisanale de masques : "C'est une bonne idée, ça va nous permettre d'en avoir de partout", salue le parlementaire insoumis.