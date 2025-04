AFP / © Serge Tenani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Après la peine d'inéligibilité de Marine le Pen, la difficile équation de Jordan Bardella pour 2027

La condamnation de Marine le Pen à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire dès ce lundi contraint les plans du Rassemblement national pour la présidentielle de 2027. Et si tous les regards se tournent vers Jordan Bardella, patron du parti, le jeune homme de 29 ans doit résoudre la difficile équation entre sa loyauté à Marine Le Pen et la nécessité de préparer cette échéance.