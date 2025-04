Marine Le Pen condamnée : la cheffe de file du groupe RN à l'Assemblée nationale contre-attaque judiciairement et… dans la rue

Après la condamnation de Marine Le Pen à quatre ans de prison et cinq ans d'inéligibilité en début de semaine, le Rassemblement national passe à la contre-attaque. Le parti organise un meeting à Paris ce dimanche pour mobiliser ses soutiens, tout en lançant une riposte judiciaire et médiatique.

Le feuilleton de la semaine continue. Ce mercredi 2 avril, Emmanuel Macron a réaffirmé, en Conseil des ministres, que l’autorité judiciaire était indépendante et que les magistrats devaient être respectés, soulignant que tous les justiciables ont droit à un recours. Ces propos interviennent après la condamnation de Marine Le Pen, prononcée lundi, à quatre ans de prison et cinq ans d'inéligibilité, avec exécution provisoire. Un jugement qui a provoqué des menaces à l'encontre des juges du tribunal judiciaire de Paris.

Face à cette décision, le Rassemblement national (RN) passe à la contre-attaque et les regards se tournent désormais vers dimanche, avec un meeting en plein air à Paris. Marine Le Pen, Louis Aliot, Éric Ciotti et Jordan Bardella, figures de proue du parti, sont attendus pour ce rassemblement que le RN espère être une grande mobilisation populaire. Plusieurs milliers de personnes sont attendues.

Le RN prévoit de maintenir cette mobilisation après dimanche

Jordan Bardella a d'ores et déjà rejeté l'idée d'un coup de force, répondant ainsi aux soupçons de Xavier Bertrand qui compare l'événement à la prise du Capitole aux États-Unis. Selon lui, il s’agira plutôt d’une défense claire de l’Etat de droit et de la démocratie. Le RN prévoit de maintenir cette mobilisation après dimanche, notamment pour garder la dynamique de la colère de ses militants, qui pourrait s'atténuer une semaine après le verdict.

En parallèle, Marine Le Pen prépare sa riposte judiciaire. Elle a saisi le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme, tout en mettant en avant sa combativité dans les médias. Ses soutiens insistent sur son innocence, notamment après l’appel qu'elle a déposé devant la justice.