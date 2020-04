Marine Le Pen : "Il faut tester à tout prix les gens qui travaillent"

INTERVIEW

Marine Le Pen a appelé, jeudi soir sur Europe 1, à "tester à tout prix les gens qui travaillent", afin de lutter contre la propagation du coronavirus en France. "Il faut tester l’intégralité des gens qui travaillent parce que je pense que des gens sont actuellement porteurs du virus et continuent de contaminer les autres", a soutenu la présidente du Rassemblement national.

"Un pilote d’Air France, envoyé en Chine pour chercher des masques, a été testé positif au coronavirus. C’est le symbole qu’il faut à tout prix d’abord tester les gens qui travaillent", a certifié Marine Le Pen. Ce pilote a été testé positif par les autorités chinoises le 31 mars dernier, selon les informations du Monde.

"Quand on aura des masques et des tests, on se posera la question du tracking"

Marine Le Pen est également revenu sur le tracking (le traçage de données numériques), que le gouvernement pourrait utiliser dans la lutte contre la pandémie. "On cherche à détourner l’attention des gens du problème majeur. Aujourd’hui, nous n’avons même pas encore de masques pour nos soignants. Or, il ne peut y avoir de déconfinement efficace sans des tests massifs ni une mise à disposition massive de masques", a jugé la présidente du RN.

"Quand on aura massivement des masques pour tout le monde, quand on sera capable de tester massivement la population, on se posera la question du tracking", a conclu Marine Le Pen.