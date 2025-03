Manifestation du 22 mars : «Cette date est tellement souillée qu'il aurait été raisonnable d'y renoncer cette année», juge Olivier Dartigolles

Article Suggestions

Dans "On marche sur la tête", Olivier Dartigolles explique qu'à cause de l'affiche jugée antisémite publiée par LFI qui caricature Cyril Hanouna, il n'ira pas à la manifestation "contre le racisme et le fascisme". Pour lui, la polémique entache complètement cette "journée internationale de lutte contre le racisme".