Maëlys : "Le plus dur, ça va être la reconstruction pour cette famille"

"D'une certaine manière, le jour d'après est le plus dur." Au lendemain de la condamnation de Nordahl Lelandais à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, l'avocat de la mère de Maëlys réagit au micro d'Europe 1. "Le plus dur ça va être la reconstruction pour cette famille", assure Me Fabien Rajon.

"Gérer l'après"

Après trois semaines d'un procès qui devait enfin permettre de faire la lumière sur la mort de la petite fille, l'épreuve ne ferait donc que commencer à en croire le conseil de la mère. "Un procès d'assises tel que celui-ci, c'est beaucoup de tensions. C'est une pression qui, d'une certaine manière, porte aussi. Mais désormais, ils vont nécessairement revenir à une forme d'anonymat." Il faut donc désormais "gérer l'après". Une étape pour laquelle il est nécessaire "que les gens qui auront l'occasion d'entourer cette famille le fassent. Et que les anonymes, les témoins, les simples Français qui nous écoutent puissent continuer à les soutenir."

La confrontation entre Colleen et Lelandais

D'autant que, "pour pleins de raisons", cette affaire représente "le combat d'une vie" pour la famille De Araujo. Un combat ponctué de moments très forts, notamment quand Colleen, la grande sœur de Maëlys, a directement interpellé à la barre Nordahl Lelandais. "C'est un moment fort qu'on avait préparé ensemble et d'ailleurs, la préparation a été un moment fort aussi pour nous deux", renseigne l'avocat au micro d'Europe 1. "J'ai vu que Colleen, une adolescente un peu introvertie, se révéler au fur et à mesure qu'on avançait vers ses assises. Et puis, il y a eu ce moment fatidique où, effectivement, elle s'est tournée vers Lelandais et elle lui a posé directement des questions, où elle a soutenu le regard de l'accusé. Ça a été effectivement un moment très fort et je pense que ça va l'aider à aller vers l'avant."