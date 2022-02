Nordahl Lelandais : un tueur insaisissable, désormais inscrit au fichier des délinquants sexuels

C’était la peine maximale encourue : la réclusion criminelle à perpétuité. Nordahl Lelandais a été reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de la petite Maëlys, disparue le 26 août 2017. Il a aussi été condamné pour agressions sexuelles sur ses deux petites cousines de 4 et 6 ans, le même été. Un verdict décidé en près de 6h30 par les jurés et très attendu après trois semaines d’audience devant la cour d’assises de l’Isère à Grenoble.

Grande émotion au moment du verdict

Un verdict attendu d’abord par les proches et les soutiens de la famille de Maëlys. Ils étaient près de 70 vendredi dans la salle d’audience. À l'énoncé du verdict, ils se sont pris longuement dans les bras, en silence.

Leurs avocats aussi étaient émus. Cette peine de prison à vie était ce que voulait la famille de Maëlys. "La perpétuité, c'est ce qu'on a pris, nous, en ayant perdu Maëlys", glisse Jennifer De Araujo, sa maman. "Elle a mis un dangereux criminel en prison, il ne fera plus jamais de mal à personne, c'était mon objectif."

>> LIRE AUSSI - Procès Maëlys : Nordahl Lelandais insensible aux plaidoiries des parties civiles

"Je voulais lui rendre hommage, elle a été avec nous pendant tout ce procès, elle nous a donné la force d'aller jusqu'au bout", continue-t-elle la voix pleine de sanglots.

Inscrit au fichier des délinquants sexuels

Une sanction conforme aux réquisitions de l’avocat général qui avait qualifié Nordahl Lelandais de "danger social considérable". Il a aussi été condamné à un suivi socio-judiciaire et à une injonction de soins. Il est aussi inscrit maintenant au fichier des auteurs d’infractions sexuelles.

L’ancien maître-chien a semblé accepter ce verdict d’un hochement de tête. Son avocat a d’ores et déjà annoncé qu’il ne fera pas appel de sa condamnation.