Macron sur l'agriculture : Le Pen et Dupont-Aignan dénoncent des "mensonges"

Marine Le Pen a dénoncé samedi des "mensonges éhontés" d'Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture notamment sur la politique agricole commune (PAC), le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, critiquant lui aussi un "discours mensonger" du chef de l'Etat.

"Généralités, bonnes intentions, approximations". "Durant une heure ce (samedi) matin, le président de la République a tour à tour enfilé généralités, bonnes intentions, approximations et mensonges éhontés", a affirmé la présidente du Rassemblement national dans un communiqué. À l'ouverture du salon, Emmanuel Macron a appelé à "réinventer" la PAC afin d'assurer la "souveraineté alimentaire, environnementale et industrielle" du continent européen. "L'Europe agricole aujourd'hui est menacée de l'extérieur" et "de l'intérieur", a déclaré le président de la République, en appelant à l'unité et en soulignant que "sans la PAC, les consommateurs européens ne bénéficieraient pas d'une alimentation accessible et de qualité".

"Mensongers et scandaleux". Pour Marine Le Pen, il s'est "bien gardé d'expliquer que son grand projet de 'PAC ambitieuse' est en totale opposition avec la réforme actuelle portée par Berlin et Bruxelles" qui vise, a-t-elle affirmé, "à transférer plusieurs milliards d'aides agricoles vers un budget dédié à la gestion des flux migratoires". Nicolas Dupont-Aignan a aussi estimé que le chef de l'Etat "a prononcé l'un de ses discours les plus mensongers et scandaleux de son quinquennat". Il lui a notamment reproché dans un communiqué d'avoir martelé "la propagande d'une Union Européenne qui détruit avec sa complicité l'agriculture française en prétendant la protéger".