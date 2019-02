EN DIRECT - Emmanuel Macron inaugure samedi le Salon de l'Agriculture

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Emmanuel Macron est attendu vers 8h30 samedi au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles, à Paris. Et c'est en Européen que le chef de l'Etat foulera les allées de "la plus grande ferme de France". Car plus que les maux du monde rural, qu'il juge avoir abordés dans ses grands débats, le chef de l'Etat devrait consacrer son discours, prévu rapidement dans la matinée, sur sa vision de l'Europe et la politique agricole commune, alors que les négociations pour élaborer la future politique agricole commune (PAC) viennent de commencer et que le scrutin des européennes se rapproche.

Imminence, lait, viande et bière. Le chef de l'Etat doit prononcer son discours devant environ 500 personnes, pour moitié des jeunes agriculteurs venus de pays européens, mais également le commissaire européen à l'Agriculture Phil Hogan et le négociateur européen Michel Barnier, avant une visite qui doit durer la journée. Il commencera par saluer Imminence, vache de race Bleue du Nord, égérie du Salon, puis se rendra, dans l'ordre, sur les stands des filières lait, viande bovine, volailles, œufs, porc, pêche, pomme de terre, viticulture, fruits et légumes, grandes cultures et bière.

Des agriculteurs espèrent l'aborder. De nombreux agriculteurs présents au salon espèrent l'aborder pour exposer leurs attentes, qui vont des services publics dans le monde rural à l'évolution des prix. L'an dernier, il avait passé douze heures d'affilée dans les allées, répondant à aux visiteurs, y compris les plus hostiles.