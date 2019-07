Macron en vacances, mais pas vraiment : "Il reste évidemment connecté"

Parmi les Français qui sont déjà arrivés sur leur lieu de vacances, il y a le couple Macron. Le président et son épouse sont depuis jeudi au fort de Bregançon. Le chef de l'Etat a posé ses valises en toute discrétion, loin des caméras, dans la demeure fortifiée qui domine les eaux turquoise de la Méditerrannée à Bormes-les-Mimosas (Var), à mi-chemin entre Marseille et Nice. Le président se repose, mais l’Elysée promet qu’il reste tout de même mobilisé.

La formule utilisée par les proches du chef de l’état est la suivante : des "vacances calmes et studieuses". Mais le président reste "évidemment connecté". Emmanuel Macron a en permanence avec lui un cabinet restreint, qui lui permet de travailler et de communiquer avec les services de l’Etat. Son entourage prévient qu’il suit notamment la situation de la canicule, qu’il a encore des rendez-vous téléphoniques d’ordre diplomatiques. Il surveille par exemple les tensions entre Iran et les Etats-Unis. Une conseillère affirme qu’il prévoit aussi de préparer le G7 de Biarritz quand, fin août, la cité de la cote basque sera le centre du monde.

"Il pourrait multiplier les bains de foule pour tester sa popularité"

On ne connait pas, pour l’heure, en détail le planning des prochaines semaines du président. Sa sécurité a pour habitude de multiplier les leurres pour tromper les paparazzis et autres curieux. Son agenda est secrètement gardé par ses équipes, à peine sait-on qu’il n’exclut pas de se rendre aux cérémonies du débarquement en Provence le 15 août prochain.

comme aime à le rappeler ses proches, le président aime surtout aller là où on ne l’attend pas. Cet été, il pourrait multiplier les bains de foule pour tester sa popularité après une année marquée par "les gilets jaunes".