Les jeunes "doivent s'emparer du grand débat", plaide Gabriel Attal

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a appelé dimanche "les jeunes de France à s'emparer" du débat national lancé par Emmanuel Macron pour canaliser deux mois de colère sociale exprimées par les "gilets jaunes". "Je lance un appel à la jeunesse de France, aux jeunes de France, pour qu'ils s'emparent de ce débat", a déclaré le secrétaire d'État sur Radio J, enjoignant les jeunes à s'inscrire pour participer aux débats près de chez eux et aussi à les "animer".

Les jeunes "ont des choses à dire". "Les jeunes ont une parole singulière, ils ont des choses à dire sur la transition écologique (on sait que sur l'environnement, les jeunes sont plus sensibles que les autres), sur la question des services publics, sur la question de la fiscalité sans doute, de la démocratie et des institutions", a-t-il déclaré. "Allez faire valoir votre voix, allez porter vos convictions, il faut que la voix de la jeunesse soit entendue dans ces débats." La veille, la dixième journée de mobilisation des "gilets jaunes" avait rassemblé 84.000 manifestants à travers la France selon les chiffres officiels.

Justice sociale et RIC. Dans la rue, les "gilets jaunes" réclamaient plus de justice sociale, l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne (RIC) ou le rétablissement de l'ISF. La mobilisation n'a pas faibli après le lancement du débat, articulé autour de quatre thèmes (pouvoir d'achat, fiscalité, démocratie et environnement), que le chef de l'Etat a défendus lors de deux déplacements cette semaine en région.