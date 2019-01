EN DIRECT - "Gilets jaunes" : à quoi faut-il s'attendre pour "l'acte 10" ?

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Deux mois désormais que le rendez-vous est devenu hebdomadaire. Les appels à la mobilisation pour un "acte 10" de la protestation des "gilets jaunes" se sont multipliés cette semaine, alors même qu'Emmanuel Macron a officiellement lancé mardi le "grand débat national" pour tenter de mettre un terme à cette crise.

La semaine dernière, la mobilisation est repartie à la hausse avec 84.000 personnes, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Sur les réseaux sociaux, les pages consacrées aux "gilets jaunes" appellent pour la journée du 19 janvier à dépasser le million de manifestants. Il est également question, pour cet "acte X" de rendre hommage aux victimes et blessés de la mobilisation. Pour rappel : dix personnes ont trouvé la mort en marge de la contestation depuis novembre, aucun décès n'étant directement lié aux affrontements.

Où sont prévus les rassemblements ?

Un million de personnes à Paris ? Comme à chaque fois, c'est sur les réseaux sociaux que s'organisent les différentes mobilisations. "Acte 10 : Le Million A Paris !", promet une page Facebook consacrée à la journée de samedi. Elle prévoit un rassemblement à 11 heures place des Invalides dans le 7e arrondissement de Paris, pour un départ à 12 heures en direction de la place d'Italie.

Vendredi, 2.300 personnes prévoyaient d'y participer et 13.000 se disaient intéressées. Les organisateurs invitent également à marcher avec une fleur ou une bougie "en hommage à nos morts et victimes Gilets Jaunes et leur famille", peut-on lire sur Facebook.

De nombreux rassemblements dans toute la France. Après Bourges, Toulouse pourrait être l'un des points névralgiques de la contestation. "Je vais essayer d’aller à Toulouse ce week-end mais ça coûte une blinde", a annoncé Maxime Nicolle, alias "Fly Rider", l'une de principales figures médiatique des "gilets jaunes", dans un Facebook Live.

Sur la page Facebook de l'événement, plus de 1.300 personnes ont prévu d'y participer. Des appels à la mobilisation ont également été lancés à Marseille, à Bordeaux, à Lille, à Rouen, à Béziers, à Caen, à Strasbourg ou encore à Nancy. À Angers, où un rassemblement dans le centre-ville a été annoncé sur les réseaux, le préfet du Maine-et Loire, en l'absence de déclaration préalable en préfecture, a pris un "arrêté d'interdiction de manifestations".

Quel dispositif de sécurité ?

"Face à ces mobilisations que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas, nous allons de nouveau mettre beaucoup de forces de l'ordre dans la rue", a averti vendredi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur Europe 1. Le locataire de la place Beauvau fait ainsi état d'une version "adaptée" du dispositif déployé la semaine dernière - près de 80.000 agents sur l'ensemble du territoire dont 5.000 à Paris -, car "les manifestants, chaque semaine, tentent des coups différents".

Par ailleurs, Christophe Castaner a prévenu qu'il n'était pas question de suspendre l'usage polémique des lanceurs de balles de défense (LBD), et ce malgré l'appel sur notre antenne du Défenseur des droits, Jacques Toubon, pointant leur "dangerosité". "Vous mettez quoi à la place dans les mains des policiers ?", a balayé le ministre, toujours sur Europe 1, rappelant qu'il s'agissait d'abord d'"armes de protection et de neutralisation face à des assaillants". "Peu de nos hommes ont des LBD entre les mains, nous leur avons rappelé les modalités d'usage qui doivent se faire avec des règles strictes qui visent à protéger les policiers et l'ordre public", a-t-il assuré.

Comme la semaine dernière, les "gilets jaunes" ont prévu également un service d’ordre dans leur cortège pour encadrer les manifestants en lien avec la police. Ceux portant des brassards blancs assurent la sécurité, ceux qui portent un bout de tissu vert ou bleu au bras sont chargés de guider les manifestants tout au long du parcours et les "gilets jaunes" avec des brassards roses se signalent comme étant les personnes les plus fragiles.

Vers une sortie de crise ?

Emmanuel Macron a officiellement lancé, mardi depuis Grand Bourgtheroule dans l'Eure et en présence de 600 maires normands, le "grand débat national" qu'il avait promis de mettre en place pour désamorcer la crise. Mais le site mis en ligne par le gouvernement ne sera ouvert aux contributions qu'à partir de lundi. Par ailleurs, 64% des Français se disent sceptiques sur l'utilité de cet exercice inédit dans la Cinquième République, à en croire un sondage Odoxa Dentsu publié jeudi. Ils ne sont que 29% a déclaré vouloir y participer, toujours selon la même enquête.