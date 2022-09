«Les conditions ne sont pas réunies pour que l'équipe de France aille au Qatar», lance Corbière

Le député de La France Insoumise Alexis Corbière était l'invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1/CNews/Les Échos. Interrogé par Sonia Mabrouk sur la question du "deux-poids, deux-mesures concernant la coupe du monde au Qatar alors qu'on demande aux Français de baisser les degrés dans la maison", le député a été clair : "Les conditions ne sont pas réunies pour que notre équipe de France se rende à cet évènement, c'est un scandale écologique dans l'un des pays les plus chauds de la planète", s'insurge-t-il.

"Il est temps que des bouches s'ouvrent"

Prévues au mois de novembre prochain, les conditions dans lesquelles se dérouleront cette coupe du monde interrogent. "64 matches sont prévus dans des stades climatisés à ciel ouvert. Les conditions sociales ne sont pas réunies, je n'accepte pas qu'on dise qu'au moins 65.000 ouvriers sont morts et qu'on apprenne que des ouvriers non payés ont été expulsés. Démocratiquement, le Qatar est un régime réactionnaire. Sur 146 pays, il est classé en 127e position", a insisté Alexis Corbière. "Il y a un an, j'ai écrit à la ministre des Sports pour attirer son attention et elle m'a dit que la France était attentive au problème. Depuis rien n'a avancé. Il est temps que des bouches s'ouvrent. Ça doit être aux autorités sportives, à la ministre ou aux sportifs de faire parler d'eux", avance-t-il.

"J'ai vu que Monsieur MBappé avait conditionné son image à des marques qu'il n'acceptait pas et il ne voulait pas être le support de quelque chose qui va dans le mauvais sens, faites de même avec cette équipe du monde au Qatar", lance-t-il. "Si la Coupe du monde avait eu lieu en Russie, on aurait dit 'on n'y va pas pour protester contre ce qui a lieu'. On vous dit 'la planète est en feu' et on va applaudir dans des stades à ciel ouvert au Qatar. On marche sur la tête !", a-t-il scandé. "Le sport doit avoir des vertus pédagogiques. Que les sportifs prennent la parole, dites que vous n'irez pas dans un pays où les conditions de la coupe du monde accélèrent la crise écologique, sociale, démocratique..."