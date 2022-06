Législatives : les nouveaux députés ont fait leurs premiers pas à l'Assemblée

Les députés fraîchement élus ou réélus ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale ce lundi matin. Avant de commencer leurs missions, ils ont eu droit à un processus d'intégration prévu pour les nouveaux élus. Au programme : visite de l'Assemblée nationale, prise de possession de leur mallette parlementaire, de leur bureau et de la fameuse écharpe tricolore.

"Être très vite au travail"

"On a la chance d'être accueillis par ceux qui connaissent le fonctionnement de l'Assemblée et par la vice-présidente du groupe. Tout cela va nous aider à nous inscrire dans les bonnes commissions et être très vite au travail", s'est réjoui Violette Spillebout, député de la majorité présidentielle du Nord, qui fait ses premiers pas à l'Assemblée.

Avant de se mettre au travail, les députés ont jusqu'au 28 juin pour s'inscrire dans un groupe parlementaire, date à laquelle aura lieu la première séance publique. En attendant, une guerre souterraine est en train de se jouer entre le Rassemblement national, qui se revendique premier groupe d'opposition avec ses 89 députés, et la France insoumise, qui compte 75 députés, mais qui a encore une semaine pour attirer de nouveaux élus dans son groupe. L'objectif des Insoumis est de détrôner le Rassemblement national au Palais-Bourbon.

Le 29 juin, les postes clés de l'Assemblée seront attribués avec la fameuse commission des Finances, qui revient normalement au premier groupe d'opposition. Quant à Élisabeth Borne, si elle est est encore en poste le 4 juillet prochain, elle prononcera son discours de politique générale.