Législatives : le pari gagnant d’Edouard Philippe ?

Il suffit d’échanger avec plusieurs proches de l’ex-Premier ministre pour faire ce constat : le résultat obtenu par la majorité présidentielle dimanche, lors du premier tour des élections législatives, fait les affaires d’Horizons, le parti d'Edouard Philippe. Menacé par la Nupes, l'union de la gauche, Emmanuel Macron n'est pas encore assuré d'obtenir au minimum 289 députés et ainsi constituer une majorité absolue à l'Assemblée. Pour l'heure, les projections donnent aux macronistes entre 275 et 310 députés.

"Nous sommes très contents", lâche cyniquement dans un grand sourire un conseiller du parti philippiste. "Ça y est Edouard Philippe va pouvoir faire danser Emmanuel Macron", se réjouit un autre. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, l'ancien locataire de Matignon pourrait s'avérer très précieux pour l'exécutif en vue de faire passer les différentes réformes.

Une rampe de lancement pour la présidentielle de 2027 ?

Au sein d’Ensemble!, la confédération qui regroupe les différentes composantes du camp présidentiel, cet enjeux est déjà bien intégré.

"Cette majorité va être très difficile à gérer", peste d’avance un cadre d’En Marche. Car du côté du MoDem, on se sent également pousser des ailes : "Plus que jamais on sera un groupe charnière", revendique un proche de François Bayrou, qui ne voit pas d’un bon œil les ambitions d’Edouard Philippe. Comme si une bataille interne débutait désormais. Comme si, avec ces législatives, Edouard Philippe avait constitué sa rampe de lancement pour la présidentielle de 2027.