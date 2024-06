Dissolution de l'Assemblée nationale : le vertige du RN après sa victoire aux élections européennes

Passé l’euphorie des résultats dimanche soir, sur scène, Jordan Bardella a le visage grave, pendant que Marine Le Pen se dit prête à gouverner. "Ces élections européennes consacrent notre mouvement comme la grande force d’alternance pour la France. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces prochaines élections législatives", se réjouit-elle.

Jordan Bardella à Matignon ?

En urgence, le bureau exécutif du parti se réunit, car en juillet prochain, le Rassemblement national pourrait obtenir une majorité et avoir à former un gouvernement. Un bouleversement dans l’histoire du RN, jusqu’ici toujours cantonné à l’opposition. À 28 ans, Jordan Bardella pourrait ainsi accéder à Matignon. Un défi colossal pour celui qui fut propulsé sur le devant de la scène il y a cinq ans seulement par Marine Le Pen.

À l’origine de la dissolution, le Rassemblement national change en tout cas de dimension. Les 88 sièges obtenus à l’Assemblée en 2022 font désormais figure de seuil minimum à atteindre et pour pouvoir gouverner demain, le parti pourrait avoir à tendre la main à Reconquête! ou aux Républicains. Une hypothèse écartée jusqu’à présent par Jordan Bardella et Marine Le Pen et qui pourrait peser dans cette campagne.