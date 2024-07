Législatives 2024 : «Nous allons refonder totalement un grand parti de droite populaire», déclare Bruno Retailleau

Au micro de Laurence Ferrari, Bruno Retailleau, sénateur de Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat, promet la reconstruction "d'un grand parti de droite populaire". Il s'est également positionné contre "le tripartisme imposé par Emmanuel Macron, c'est-à-dire un grand bloc central et deux ailes radicales". Il perçoit le tripartisme comme "la mort de la démocratie car il impose le fait minoritaire".

"Quand vous découpez en trois le paysage politique, vous n'avez pas de majorité absolue. Je suis pour le retour du clivage droite-gauche. C'est plus apaisant et on va reconstruire ce grand parti de droite qui sera demain capable de donner un espoir et de battre la gauche", a-t-il ajouté.