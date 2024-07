SONDAGE - Législatives : 77% des Français se disent inquiets de la situation politique actuelle

Un hémicycle tiraillé entre trois forces politiques. Les résultats des élections législatives anticipées donnent une Assemblée nationale divisée en trois principaux blocs, avec un écart faible en nombre de sièges. Ainsi, le Nouveau Front populaire, l'alliance des partis de gauche, compte plus de 190 députés, le camp macroniste en totalise près de 160 et le Rassemblement national et ses alliés obtiennent 143 élus.

Une Assemblée nationale qui est donc historiquement divisée, et cela entraîne une myriade de tractations politiques en coulisses notamment pour la nomination d'un futur Premier ministre. C'est dans ce contexte-là que 77% des Français se disent inquiets par la situation politique actuelle, 22% ne montrent pas d'inquiétude particulière et 1% ne se prononce pas, selon notre sondage OpinionWay pour Europe 1, CNews et Le Journal du dimanche*.

Les électeurs d'extrême droite plus inquiets que les électeurs de Renaissance

Globalement, 81% des femmes partagent leur inquiétude, contre 73% des hommes. En fonction des tranches d'âge des sondés, les 18-24 ans et les 65 ans et plus sont les plus craintifs (82%) quand les autres tranches d'âge sont au moins 73% à se dire inquiètes par le contexte politique. Aussi, selon le statut professionnel, c'est-à-dire CSP-, CSP+ ou inactifs, le taux de Français inquiets est quasiment identique et se situe entre 76% et 79%.

Dernier point de comparaison, la proximité politique. Et cette fois-ci, les différences sont nettement plus marquées. Ainsi, 93% des sondés, qui ont une sensibilité d'extrême droite ou votant pour le Rassemblement national, redoutent la situation actuelle, contre 88% de Français se disant proches des Républicains. Ils sont 72% à partager leur inquiétude du côté des électeurs de Renaissance, le camp présidentiel, et 75% du côté des électeurs de gauche (dont une pointe de 83% chez les Français favorables aux Écologistes).

*Échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.