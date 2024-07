Législatives 2024 : Attal, Darmanin, Hollande... Les résultats des principales personnalités politiques

Ils sont ministres, figures majeures de leur camp ou même ancien président de la République... De nombreuses personnalités politiques étaient candidates pour ces élections législatives 2024 où le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête, suivi du camp présidentiel et du Rassemblement national, en troisième position. De François Hollande à Gabriel Attal, en passant par Gérald Darmanin et Olivier Véran, voici leur résultat.

Ils ont été élus

Gérald Darmanin, élu dans la 10e circonscription du Nord

Le ministre de l'Intérieur, crédité de 61,37% des voix, devance dans la 10e circonscription du Nord son rival du RN, Bastien Verbrugghe. La candidate du Nouveau Front Populaire, Leslie Mortreux, s’était retirée pour faire barrage au Rassemblement national. "Merci à tous les électeurs qui, après m'avoir placé en tête du premier tour, m'ont massivement réélu pour les représenter à l'Assemblée nationale. Je serai le député de tous les habitants de cette circonscription populaire et travailleuse", a écrit l'ancien maire de Tourcoing sur X.

Gabriel Attal réélu dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine

Le Premier ministre Gabriel Attal, qui présentera sa démission au président Emmanuel Macron ce lundi, s’est imposé face à la candidate du Nouveau Front Populaire Cécile Soubelet, au second tour des élections législatives. Le candidat de l’union des droites, Sébastien Laye, n’était pas parvenu à se qualifier pour le second tour.

François Hollande élu dans son fief en Corrèze

L’ancien président de la République est officiellement de retour en politique. François Hollande a été élu dans la première circonscription de Corrèze aux dépens de la candidate RN Maïtey Pouget, deuxième avec 31,43% des voix, et du député sortant Francis Dubois (Les Républicains), arrivé troisième avec 25,28% des suffrages. Il sera le deuxième ancien chef de l'État à siéger à l'Assemblée nationale, après Valéry Giscard d'Estaing en 1984.

Yaël Braun-Pivet réélue dans les Yvelines

La présidente sortante de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet (Ensemble) a été réélue dimanche dans la 5e circonscription des Yvelines, où elle l'emporte, avec 49,10%, à l'issue d'une triangulaire. Yassine Benyettou, du Nouveau Front populaire est arrivé en deuxième place avec 28,16%, Jacques Myard, candidat divers droit, obtient 22,74%. L'ancien président a toutefois assuré qu'il n'était "pas candidat" pour former un gouvernement.

Éric Ciotti l'emporte dans les Alpes-Maritimes

Éric Ciotti, le président contesté des Républicains, qui a noué une alliance avec le Rassemblement national pour ces législatives, a été réélu député dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes. Il était opposé, dans le cadre d’une triangulaire, à Graig Monetti (Horizons) et à Olivier Salerno (NFP). Devant ses partisans, à Nice, il a toutefois regretté le résultat de ces élections législatives sur le plan national.

Le député réélu a fustigé une "alliance de la honte qui a additionné les macronistes, les écologistes, les insoumis, les socialistes, les communistes, les amis de M. (Xavier) Bertrand", dénonçant une "tambouille politicienne" du président Emmanuel Macron qui "amène le pouvoir à l'extrême-gauche sur un plateau d'argent".

François Ruffin élu dans la Somme

Figure de la politique locale, François Ruffin a été réélu d'une courte tête dans la Somme. Le représentant du Nouveau Front Populaire, en rupture avec la France insoumise après ses attaques contre Jean-Luc Mélenchon, l’a emporté devant sur son adversaire du Rassemblement national, Nathalie Ribeiro Billet. Il recueille 52,9% des suffrages exprimés, contre 47,1% pour sa rivale du RN, selon des résultats provisoires.

Élisabeth Borne s'impose dans le Calvados

Élisabeth Borne déjoue les pronostics dans la 6e circonscription du Calvados. En ballotage défavorable à l’issue du premier tour, l’ancienne Première ministre a été réélue avec 56% des voix, selon des résultats partiels publiés par le ministère de l'Intérieur. Elle devance le candidat du RN, Nicolas Calbrix. Noé Gauchard, qu’Élisabeth Borne avait battu en 2022, était arrivé en troisième position dimanche dernier et s’était désisté au profit de l’ancienne locataire de Matignon.

Alexis Corbière vainqueur en Seine-Saint-Denis

Alexis Corbière, député sortant LFI, a annoncé dimanche soir sur X sa réélection dans la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis face à la candidate officiellement investie par son parti. "Tous les bureaux de vote ne sont pas encore dépouillés à l'heure actuelle à Montreuil et Bagnolet, mais à l'évidence je suis nettement réélu député de la 7e circonscription !", a écrit Alexis Corbière, qui s'était vu barrer la route par la direction de LFI mais se revendiquait du Nouveau Front populaire. Il était opposé au second tour à la médecin urgentiste Sabrina Ali Benali.

Prisca Thevenot réélue dans les Hauts-de-Seine

Prisca Thevenot confirme les bonnes dispositions des macronistes dans les Hauts-de-Seine. Dans ce département francilien, où les candidats de la majorité font bonne figure, la porte-parole du gouvernement a été largement réélue dans la 8e circonscription avec 66,61% des voix.

Elle devance sa concurrente du Nouveau Front Populaire, Salomé Nicolas-Chavance. La fin de campagne de Prisca Thevenot a été marquée par l’agression dont elle a été victime à Meudon mercredi dernier. Sa suppléante et un militant ont été blessés et quatre personnes ont été placées en garde à vue. Laurent Wauquiez élu dans son fier de Haute-LoireLe président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, possible candidat de la droite à l'Elysée en 2027, a été élu dimanche au second tour des élections législatives dans son fief de Haute-Loire et assuré qu'"il n'y aura ni coalition ni compromission". L'ancien ministre âgé de 49 ans l'a remporté avec 61,61% des voix dans la 1ère circonscription de ce département rural, selon les résultats définitifs.Le candidat du Rassemblement national Alexandre Heuzey a rassemblé 38,39% des voix et la participation en Haute-Loire s'est élevée à 71,51%, selon la préfecture. "Je vois bien la tentation des tractations, des combinaisons, pour échafauder des majorités contre nature. C'est cette confusion, c'est ce flou permanent qui ont mené la France dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui", a déclaré Laurent Wauquiez depuis le Puy-en-Velay.

Olivier Marleix l'emporte en Eure-et-LoirOlivier Marleix, qui occupait le poste de président du groupe LR dans la précédente assemblée, a été réélu dans la 2e circonscription d’Eure-et-Loir avec plus de 57% des voix. Il devance de plus de 32 points le candidat du RN, Olivier Dubois. Olivier Marleix profite du retrait de la candidate du Nouveau Front Populaire, Nadia Faveris.

Ils ont été battus

Stanislas Guérini, macroniste de la première heure, battu à ParisIl fait partie des fondateurs d'En Marche, la formation politique qui a porté Emmanuel Macron vers le pouvoir en 2017. L'actuel ministre de la Transformation et de la Fonction publiques s'est incliné dans la 3e circonscription devant la candidate du Nouveau Front Populaire, Léa Balage el Mariky. Olivier Véran s'incline face au NFP dans l'IsèreL'ancien ministre de la Santé et porte-parole du gouvernement Olivier Véran a annoncé avoir été battu dimanche dans la 1ère circonscription de l'Isère par un jeune militant investi par le Nouveau Front populaire (NFP), Hugo Prévost.

"Je n'ai connu plus grand honneur que de servir mon pays et les habitants de cette magnifique première circonscription de l'Isère depuis 2012 (...) Ce soir, ma défaite se confond et s'efface derrière la victoire d'un pays qui a une fois encore dit non à l'extrême-droite", a-t-il écrit sur X.

Nicolas Dupont-Aignan battu dans l'Essonne

Le député sortant Debout la France Nicolas Dupont-Aignan, élu dans l'Essonne depuis vingt-sept ans, a perdu son siège après l'élection de Bérenger Cernon (UG), selon les résultats publiés par le ministère de l'Intérieur. Bérenger Cernon, cheminot et syndicaliste CGT, remporte 40,52% des voix tandis que les voix de la droite ont été divisées entre Nicolas Dupont-Aignan (37,48%) et François Durovray, président LR du département (22%).

Marie-Caroline Le Pen, battue d'une courte tête dans la Sarthe

La sœur ainée de Marine Le Pen, pourtant créditée de 49,77% des voix, s'est inclinée au second tour de ces législatives dans la 4e circonscription de la Sarthe. Sa rivale du Nouveau Front Populaire, Élise Leboucher, l'emporte d'une courte tête avec 50,23% des voix.

Philippe Poutou s'incline face au RN

Dans l'Aude, dans la 1ère circonscription, à Carcassonne, Philippe Poutou, triple candidat NPA (Nouveau parti anticapitaliste) à l'élection présidentielle, représentant le NFP, a été largement battu par le député sortant RN, Chistophe Barthès. "On a perdu ici dans l'Aude, mais c'était prévisible. Ce qui compte surtout, c'est que l'objectif global est atteint : le RN a raté son coup", a réagi l'intéressé sur X.

Valérie Rabault, figure du PS, battue dans le Tarn-et-Garonne

Valérie Rabault, députée sortante et figure du PS investie par le Nouveau Front populaire, a été battue au second tour par la maire LR de Montauban, Brigitte Barèges, élue avec le soutien tacite du RN. Dans la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne, le RN ne présentait pas de candidat face à Mme Barèges, déjà députée de 2002 à 2012, partisane de l'union des droites. Mme Barèges, 71 ans, totalise 51,25% contre 48,75% à Mme Rabault. Avec 36,81% des voix au premier tour des élections législatives le 30 juin, Valérie Rabault était en ballotage défavorable face à Brigitte Barèges (43,93%).