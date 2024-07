Législatives 2024 : Gérald Darmanin annonce sa réélection dans la 10e circonscription du Nord

Gérald Darmanin a annoncé dimanche sur X sa réélection dans sa circonscription de Tourcoing (Nord) au second tour des élections législatives anticipées, face au candidat RN, après le désistement d'une conurrente LFI qualifiée pour le second tour. "Merci à tous les électeurs qui, après m'avoir placé en tête du premier tour, m'ont massivement réélu pour les représenter à l'Assemblée nationale. Je serai le député de tous les habitants de cette circonscription populaire et travailleuse", a écrit le ministre de l'Intérieur.

Darmanin l'emporte sur un candidat RN

Dans son fief de Tourcoing, ses partisans ont scandé à 20H "on a gagné". Dans cette 10ème circonscription du Nord, le ministre de l'Intérieur était opposé au second tour au candidat RN Bastien Verbrugghe après le désistement de la candidate du Nouveau Front populaire (NFP) Leslie Mortreux, membre du parti anti-spéciste REV d'Aymeric Caron, associé à LFI.