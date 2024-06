Législatives anticipées : Éric Ciotti, le patron des LR, souhaite «une alliance avec le Rassemblement national»

Le patron de LR Eric Ciotti a provoqué mardi un coup de théâtre en annonçant que la droite avait "besoin d'une alliance" pour les législatives du 30 juin avec le Rassemblement national, malgré le rejet exprimé par de nombreux dirigeants de son parti. "Nous avons besoin d'une alliance, en restant nous-mêmes, (...) avec le Rassemblement national et avec ses candidats", a affirmé Eric Ciotti, précisant avoir eu des discussions avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Si l'accord se concrétise, ce sera le premier de ce genre en France entre la droite et l'extrême droite.

Eric Ciotti a justifié cette décision par la nécessité de "préserver les députés sortants" et d'avoir "un groupe important" à l'Assemblée. Cette décision "n'engage que lui", a réagi dans la foulée Olivier Marleix, le chef des députés LR qui avait, plus tôt dans la journée, rejeté toute idée d'accord avec le RN. Selon lui, Eric Ciotti "doit quitter la présidence des LR". "J'ai eu Eric Ciotti au téléphone à plusieurs reprises lundi et je l'ai même rencontré, il ne m'a rien dit (de ses intentions). Un parti politique, ce n'est pas seulement une personne", a lancé, de son côté, Bruno Retailleau, le chef des sénateurs LR après une réunion de groupe au Sénat. À l'inverse, Marine Le Pen a salué "le choix courageux" du président des Républicains ainsi que son "sens des responsabilités".

