Législatives 2024 : le Premier ministre Gabriel Attal annonce qu'il «remettra sa démission dès demain matin» au président

Les Français se sont massivement rendu aux urnes pour élire les 577 députés qui composent l'Assemblée nationale. Le Nouveau Front populaire est arrivé en tête du second tour avec entre 180 et 210 députés. Dans la soirée, le Premier ministre, Gabriel Attal, a annoncé que "fidèle à la tradition", il remettra "dès demain matin, sa démission au président de la République" Emmanuel Macron.

"Le centre de gravité sera plus que jamais entre les mains du Parlement"

Sur le perron de l'Hôtel Matignon, celui qui a été réélu député dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, s'est félicité du score de son camp, "trois fois" supérieur à ce qui était annoncé après la dissolution de l'Assemblée nationale, qu'il "n'a pas choisi" mais qu'il a "refusé de subir". Il estime que "aucune majorité absolue ne peut être conduite par les extrêmes" que l'on doit à "cet esprit français, attaché à la République et à ses valeurs".

Il a affirmé qu'"être Premier ministre a été l'honneur" de sa vie et que le "lien que nous avons tissé" est de ce qu'il a de "plus précieux". Aujourd'hui, le pays se retrouve dans une "situation politique sans précédent" et qu'une "nouvelle ère commence" : "À compter de demain, le centre de gravité sera plus que jamais entre les mains du Parlement. Dès demain, l'espace politique sera au travail pour donner une nouvelle offre, en pensant aux Français".