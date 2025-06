Léger regain de popularité pour Emmanuel Macron, selon un sondage

Selon un sondage Ifop pour Ouest-France publié ce vendredi, la cote de popularité du président de la République, Emmanuel Macron, gagne un point par rapport au mois de mai, pour s'établir à 29%. Celle du Premier ministre reste, elle, stable à 27%.

La cote de popularité d'Emmanuel Macron s'améliore légèrement au mois de juin à 29% d'approbation de son action, un point de mieux qu'en mai, selon le baromètre politique et territoire Ifop pour Ouest-France publié vendredi.

La cote de popularité de François Bayrou stable à 27%

Malgré ce regain, le chef de l'État, qui est intervenu mi-mai deux heures durant sur TF1 pour justifier son bilan, reste à un niveau bas, similaire à celui enregistré lors de la réforme des retraites en 2023, ou de la crise des gilets jaunes en 2018. Parmi ses points forts, sa capacité à défendre les intérêts de la France à l'étranger, saluée par 45% des sondés. À l'inverse, il n'est jugé proche des préoccupations quotidiennes des Français que par 18% des personnes interrogées.

La cote de popularité de François Bayrou reste, elle, stable, à 27% seulement d'approbation de son action. Confirmant une tendance inédite observée le mois dernier dans ce baromètre créé en 2003 : le Premier ministre est moins populaire que le président de la République.

Enquête en ligne réalisée du 3 au 5 juin auprès d'un échantillon de 1.550 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur comprise entre 1,1 et 2,5 points.