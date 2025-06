SONDAGE - 72% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour être «implacable» avec les casseurs lors de la victoire du PSG

Quatre jours après les violences en marge de la victoire du PSG en Ligue des champions, près de trois quarts des Français disent ne pas faire confiance à Emmanuel Macron pour être "implacable" avec les auteurs de violences, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et "Le Journal du Dimanche". Une désapprobation largement partagée dans la population, qu'importe l'âge, le sexe où la classe sociale.





Magasins pillés, affrontements avec les forces de l'ordre... La fête a tourné à la violence en marge de la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions. Durant la soirée, des centaines de personnes ont été arrêtées et le ministre de l'Intérieur et de la Justice ont appelé à apporter une réponse pénale ferme face aux casseurs.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Violences lors de la victoire du PSG : après les premières comparutions immédiates, tous les émeutiers sont ressortis libres

Un avis partagé par Emmanuel Macron, qui, lorsque de sa rencontre avec l'équipe du PSG, a insisté sur la réponse de l'État face aux violences. "On sera implacables", a-t-il promis. Des propos qui n'ont pas pour autant convaincu les Français. Selon un sondage CSA pour Europe 1,CNews et le Journal de Dimanche, presque trois-quarts (72%) des Français n'ont pas confiance en Emmanuel Macron pour être "implacable" avec les auteurs de violences.

Des quinquagénaires peu convaincus

Dans le détail, les hommes comme les femmes s'accordent pour émettre des doutes sur la capacité du chef de l'État à y arriver. Ils sont ainsi seulement 28% à lui faire confiance pour punir les casseurs. Seuls les 25-34 ans sont près de 34% à se dire "confiants" en la capacité d'Emmanuel Macron pour être "implacable".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À l'opposé, les 50-64 ans sont les moins convaincus, puisque 77% d'entre eux désavouent l'aptitude du président de la République à être dur avec les fauteurs de troubles.

Méfiance à gauche, comme à droite

Peu de nuance est à observer du côté des affinités politiques, puisque seuls les Français (73%) proches des idées de la majorité présidentielle font confiance à Emmanuel Macron. En revanche, à gauche comme à droite, le constat est sans appel.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'homogénéité règne du côté des interrogés proches des mouvements de gauche, puisqu'ils sont près de 70% à ne pas accorder leur confiance au chef de l'État. Même chose de l'autre côté de l'hémicycle, chez les Républicains, où seulement 20% des sondés disent faire confiance à Emmanuel Macron pour se montrer "implacable" avec les auteurs de violence.

Enfin, du côté du Rassemblement national, ce chiffre s'effondre, pour n'atteindre que 13% des sondés.

La suite après cette publicité

*Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 3 et 4 juin sur un échantillon national représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.