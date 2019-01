"L'école et la santé" sont "les deux moteurs de notre investissement", assure Macron en visite dans une école du Lot

"L'école et la santé, ce sont les deux moteurs de notre investissement", a déclaré vendredi Emmanuel Macron en marge d'une visite dans une école du Lot, avant son deuxième déplacement pour le grand débat national à Souillac.

"Ce sont des investissements sur l'humain". "On a tendance à mettre dans un même paquet toutes les dépenses", mais "l'école et la santé, ce sont les deux moteurs de notre investissement", a souligné le chef de l'État pendant sa visite, car "ce sont des investissements sur l'humain". "Notre société en a besoin", car "c'est ce qui va réattirer" dans les territoires ruraux, a-t-il ajouté, en expliquant qu'"un couple de jeunes actifs vient dans un territoire s'il sait que ses enfants pourront être élevés et qu'il trouvera des médecins".

Il a noté que "la déprise démographique" qui touchait certains territoires "depuis 10-15 ans" frappait ceux "qui ont vu des écoles fermer et des médecins partir".

Des échanges avec les parents d'élèves et les habitants. Emmanuel Macron a effectué une visite surprise dans cette école de Saint-Sozy, dans le Lot, avant d'échanger longuement avec des habitants. Le président de la République, qui était accompagné notamment du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et de Sébastien Lecornu, ministre chargé des Collectivités territoriales et co-animateur du grand débat national, est arrivé vers 11h15 à Saint-Sozy, à une quinzaine de kilomètres de Souillac pour visiter une école primaire née du regroupement d'écoles de cinq communes.

Après avoir été accueilli par la directrice, il a discuté avec des parents d'élèves, qui ont expliqué être très satisfaits de cette nouvelle école. Il a passé une demi-heure dans une classe de CE1-CE2, en train de faire un problème de maths.

Les images de la visite surprise d'Emmanuel Macron dans une école de Saint-Sozy pic.twitter.com/4lVDtWWMb9 — BFMTV (@BFMTV) 18 janvier 2019

Sur le handicap, Macron plaide pour "l'insertion dans l'école". "Un énorme effort a été fait dans la ruralité sur les deux dernières rentrées que nous avons conduites, et qui continuera à être fait", a-t-il aussi promis. A la sortie de l'école, le président de la République a échangé longuement avec des habitants, notamment des retraités dont un lui a montré un document où figuraient ses revenus. Une étudiante infirmière l'a aussi interpellé sur la question du handicap. "Un sujet qui m'est cher", a assuré Emmanuel Macron, qui a plaidé pour "l'insertion dans l'école".

Comme à Grand Bourgtheroulde mardi, Emmanuel Macron se retrouvera à Souillac à partir de 15 heures entouré de 600 maires d'Occitanie, de tous bords, ceints de l'écharpe tricolore et venus des 13 départements de la région. "Tant qu'il y aura des questions, il répondra", indique son entourage sans s'avancer sur la durée du débat.