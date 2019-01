Macron à Souillac : des heurts entre "gilets jaunes" et forces de l'ordre

Des dizaines de manifestants - "gilets jaunes", retraités locaux et quelques jeunes masqués - se sont rassemblés vendredi matin dans le centre de Souillac, dans le Lot, où Emmanuel Macron est attendu pour poursuivre le "grand débat" avec des élus ruraux.

"J'ai été chercher des œufs et ils ont voulu me les confisquer, c'est n'importe quoi". Des heurts les ont opposés aux forces de l'ordre, qui les ont repoussés, parfois à coups de matraque, et deux personnes ont été interpellées. Les manifestants ont entonné la Marseillaise et scandaient "Macron démission". "Il y a des gendarmes partout. Ce matin j'ai été chercher des œufs et ils ont voulu me les confisquer, c'est n'importe quoi", a lancé Daniel, un retraité et "gilet jaune" habitant dans la région. A midi, trois heures avant le premier rendez vous annoncé sur place du président de la République, la tension était un peu retombée.

Souillac, un bourg de 3.750 habitants sur les rives de la Dordogne, est placé sous haute sécurité pour la venue du président : les commerces sont en majorité fermés, le marché a été annulé et les manifestations interdites. Souillac a déjà accueilli Emmanuel Macron, mais comme candidat, le 17 février 2017, alors qu'il était en pleine ascension dans les sondages pour la présidentielle.