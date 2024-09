Le Savoyard Fabrice Pannekoucke (LR) élu président d'Auvergne-Rhône-Alpes, succède à Laurent Wauquiez

Le Savoyard Fabrice Pannekoucke (LR) a été élu jeudi à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes lors d'une assemblée plénière extraordinaire et succède ainsi à Laurent Wauquiez, contraint de démissionner après son élection comme député mais qui reste conseiller régional.

Le candidat, choisi par Laurent Wauquiez lui-même pour prendre la tête de la deuxième région la plus peuplée de France (8,1 millions d'habitants), a bénéficié de la large majorité constituée par le groupe LR et ses alliés de droite et du centre, recueillant 132 voix sur 204. L'annonce des résultats a été saluée par des applaudissements debout de son camp.

