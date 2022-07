Le RN ne votera pas la motion de censure des Insoumis à l'encontre du gouvernement

Alors qu'Élisabeth Borne doit faire sa déclaration de politique générale mercredi après-midi, La France insoumise et la Nupes ont annoncé mardi déposer une motion de censure. Une démarche que ne soutiendra pas le Rassemblement national. Pour le député du Nord, Sébastien Chenu, le RN ne veut pas faire de politique politicienne et préfère se concentrer sur les fins de mois difficile des Français : "Nous considérons que la priorité, c'est le pouvoir d'achat des Français. Nous voulons ne pas perdre de temps avec de la politique politicienne, des artefacts politiciens, avec la volonté de gripper la machine", assure-t-il.

"Nous voulons au contraire que la machine se mette vite en route pour parler du pouvoir d'achat des Français. Ça fait deux fois qu'Emmanuel Macron est président de la République, ça fait deux mois qu'il ne se passe rien", dit encore Sébastien Chenu.

Le RN veut se montrer constructif

Depuis leur élection, les 89 députés du groupe Rassemblement national sont en quête de respectabilité et souhaitent se montrer constructifs. Ils attaquent régulièrement les Insoumis et la Nupes sur la façon dont ils se comportent dans l'hémicycle. Hors de question pour eux, donc, de s'associer à une motion de censure déposée par LFI.

Symbole de cette priorité donnée au pouvoir d'achat au RN, et de cette volonté de jouer les bons élèves, ils ont d'ores et déjà demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les causes réelles de l'inflation et les potentiels "profiteurs" de la crise. Difficile de faire plus consensuel.