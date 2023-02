Le RN, grand absent des débats sur les retraites : le «ni-ni» risqué de Marine Le Pen

DÉCRYPTAGE

Absents des cortèges syndicaux, discrets dans l'hémicycle, où sont passés les députés du Rassemblement National ? Dans la bataille sur la réforme des retraites, la Nupes occupe bruyamment l'Assemblée nationale depuis dix jours. Le parti de Marine Le Pen est aussi opposé au texte du gouvernement mais opte pour une autre stratégie assez risquée.

Le silence des députés RN lors des débats

Pourtant, l'Assemblée devait être le lieu de l'opposition à cette réforme pour le Rassemblement National. Mais le temps de parole est limité. Une des conséquences directes des milliers d'amendements déposés par la Nupes qui monopolisent jusqu'ici les débats. "On ne les entend absolument pas", s'étonne presque une députée écologiste.

Même position, même stratégie pour le RN

Au gouvernement, c'est le niveau des députés RN qui interroge. "Rien n'est clair dans leurs propositions", tacle un ministre de premier plan. Au sein du parti, il n'est pas question pour autant de changer de stratégie. Les troupes de Marine Le Pen comptent profiter indirectement de l'attitude décriée de la gauche, comme l'explique Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. "Quand je lis que la multiplication des amendements, ce serait une preuve de travail, non, vous savez photocopier 10.000 fois l'amendement, ce n'est pas une preuve de travail et surtout ça empêche de voter contre. Donc nous, on est cohérent. Les gens n'aiment pas qu'on bavasse, ils aiment qu'on agisse."

Pour s'opposer à la réforme, le RN espère pouvoir débattre de l'article 7 qui recule l'âge de départ à 64 ans, ce qui rend le parti dépendant de la gauche et du retrait éventuel de ces amendements. En attendant, le Rassemblement National ne peut intervenir que par l'intermédiaire de rappel au règlement.