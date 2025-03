Port du voile dans le sport : la ministre des Sports met en garde contre «les confusions» et «les amalgames»

Marie Barsacq, ministre des Sports, a dénoncé les confusions entre le port du voile et la radicalisation dans le sport. Elle s'est opposée à la loi sénatoriale interdisant le voile en compétition, soulignant que le sport doit favoriser l'émancipation et que le voile n'est pas synonyme d'entrisme.

La ministre des Sports, Marie Barsacq, a mis en garde mercredi contre "les confusions" et les "amalgames" entre le port du voile et la radicalisation dans le sport, se démarquant en creux d'un texte voté au Sénat avec le soutien d'un autre ministre du gouvernement.

Alors que le Sénat a voté une proposition de loi LR interdisant le voile dans les compétitions sportives avec le soutien du ministre auprès du ministre de l'Intérieur François-Noël Buffet, Marie Barsacq estime que "les sujets de radicalisation dans le sport sont un autre sujet que le sujet du port du voile et d'insignes religieux".

Le port du voile divise depuis plusieurs années le sport français

"L'objectif du ministère des Sports c'est de donner l'accès à la pratique sportive à tous et toutes et nous avons aussi la conviction que le sport est un outil d'émancipation pour tous et toutes", a-t-elle dit lors d'une audition devant les députés.

Elle avait déjà estimé auprès de l'AFP la semaine dernière que l'éventuelle interdiction du voile dans le sport amateur n'était "pas une priorité" actuellement.

"Parfois, il y a des confusions et des amalgames", a-t-elle dit. "La laïcité ne se résume pas au fait de porter ou non le voile", "le port du voile ce n'est pas de l'entrisme" et "l'entrisme ne se résume pas au port du voile", "ces sujets sont compliqués", a-t-elle énuméré, montrant un guide à destination des associations sur le sujet.

Proscrit par certaines fédérations sportives comme au football, autorisé par d'autres comme au handball, le port du voile divise depuis plusieurs années le sport français.

"Est-ce que le voile résume l'entrisme ? La réponse est non"

La ministre a ensuite été accusée de "faire l'autruche" par le député RN Julien Odoul auteur avec la députée macroniste Caroline Yadan d'un rapport alertant sur les "multiples et inquiétantes dérives communautaristes et islamistes" dans le sport.

Celle-ci lui a rétorqué : "Ce que vous visez c'est le voile islamique. Est-ce que le voile résume l'entrisme ? La réponse est non. Il y a des femmes qui exercent leur liberté religieuse comme la loi de 1905 l'autorise dans notre pays, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça, elles en ont le droit et c'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de démocraties".

"Mais je suis pas naïve, il y a des situations ou il y a des femmes voilées qui participent de façon contrainte ou délibérée à ce qu'on appelle l'entrisme. C'est inacceptable (...)", a-t-elle dit. "Je n'accepte pas que l'on refuse de serrer la main à une femme évidemment dans le sport, je ne tolère pas qu'on stoppe un match pour faire une prière", a-t-elle dit.

Elle a dit au député RN qu'elle avait "bien relu" son rapport mais qu'elle "n'avait pas les mêmes chiffres" de situations d'entrisme citées dans ce rapport faisant état de "500 clubs confrontés à des comportements communautaristes".