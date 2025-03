SONDAGE - 73 % des Français favorables à l’interdiction du voile lors des compétitions sportives

73 % des Français sont favorables à l'interdiction du voile lors des compétitions sportives, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche. Mais la ministre des Sports, Marie Barsacq, met en garde contre les amalgames entre port du voile et radicalisation. Une prise de position qui contraste avec l’opinion publique.

La ministre des Sports, Marie Barsacq, a averti mercredi contre les "confusions" et les "amalgames" entre le port du voile et la radicalisation dans le sport, prenant ainsi ses distances, de manière implicite, avec un texte adopté au Sénat avec le soutien d’un autre membre du gouvernement.

"L'objectif du ministère des Sports c'est de donner l'accès à la pratique sportive à tous et toutes et nous avons aussi la conviction que le sport est un outil d'émancipation pour tous et toutes", a-t-elle dit lors d'une audition devant les députés.

Mais selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, 73 % des Français sont favorables à l’interdiction du voile lors des compétitions sportives.

Des divisions selon l'âge

Dans le détail, 75% des hommes sont pour contre 71% des femmes. 74% des CSP+ veulent voir l'interdiction du port du voile dans la pratique sportive dans l'Hexagone, un chiffre presque similaire chez les CSP- avec 71%.

L'écart se creuse selon l'âge des participants de ce sondage CSA. 50% des moins de 35 ans sont pour cette mesure alors que le chiffre avoisine chez les 50 ans et plus les 86% et 88% chez les 65 ans et plus.

L'extrême-droite et la droite majoritairement pour

Selon ce même sondage, les avis divergent selon l'étiquette politique. Chez les électeurs de la France insoumise, cette possibilité dans le monde du sport ne séduit seulement 40% d'entre eux et 48% chez les écolos. Ce chiffre grimpe davantage du côté des électeurs du Parti socialiste avec 66% de personnes favorables pour l’interdiction du voile lors des compétitions sportives.

De l'autre côté de l'échiquier politique, ce n'est pas le même son de cloche. Pour les personnes votant à droite et à l'extrême-droite, ils se prononcent largement pour, avec respectivement 92% et 91%.