Le gouvernement présente son budget, la réforme des retraites en ligne de mire

Le gouvernement présente lundi son projet de budget 2023 et son projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui promet d'être explosif si l'exécutif y introduit sa réforme des retraites. Mais après plusieurs jours de tensions sur le sujet, Emmanuel Macron veut montrer qu’il est ouvert au dialogue. Le président de la République et sa Première ministre Élisabeth Borne réuniront la semaine prochaine une partie du gouvernement et de la majorité pour discuter de la méthode.

Une réforme qui sera adoptée coûte que coûte

Emmanuel Macron temporise et veut montrer qu’il consulte. Cette réunion permettra de "faire le point sur la nécessité et les enjeux de cette réforme des retraites", explique l’Élysée. Le palais souligne que l’objectif est qu’elle soit adoptée, coûte que coûte, à l’été 2023.

Mais pour le moment, plusieurs options sont encore sur la table. Que ce soit un texte autonome d’ici le début de l’année prochaine ou un simple amendement d’ici Noël.

Cette seconde hypothèse était jusqu’ici privilégiée mais les critiques au sein même de sa majorité ces derniers jours ont fini par faire hésiter le chef de l’État.

La présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet n’y est pas favorable. Tandis que François Bayrou dénonce même un passage en force. Le patron du MoDem a prévenu que ses députés ne voteraient certainement pas un tel amendement. François Bayrou qui aura l’occasion d’en parler directement à Emmanuel Macron. Les deux hommes se verront vendredi à Pau. Le président ira inaugurer un complexe culturel dans la ville de son allié centriste.