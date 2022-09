INFO EUROPE 1 - Yaël Braun-Pivet se rendra en Ukraine la semaine prochaine

Selon les informations d'Europe 1, la présidente de l’Assemblée nationale se rendra en Ukraine et en Pologne la semaine prochaine. Yaël Braun-Pivet mènera, de lundi à vendredi, une délégation parlementaire dans les zones de reconstruction et où des réfugiés sont accueillis. À ses côtés, cinq parlementaires : Jean-Louis Bourlanges, député Modem des Hauts-de-Seine, président de la commission des affaires étrangères, Thomas Gassilloud, député Renaissance du Rhône, président de la commission de la défense nationale et des forces armées, Anne Genetet, député Renaissance, secrétaire de la commission de la défense nationale et des forces armées, Valérie Rabault, députée socialiste et apparentés (membre de la Nupes) et membre de cette même commission, ainsi que le député Renaissance Pieyre-Alexandre Anglade, membre de la commission des lois.

Une rencontre avec Zelensky au programme ?

Le programme de ce déplacement est encore en cours de préparation. Une rencontre entre la délégation française et le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait avoir lieu. "Le but de ce déplacement est clair : apporter notre soutien et marquer notre solidarité avec le peuple ukrainien", explique un membre de la délégation.

Ce déplacement s’inscrit à la veille de la reprise des travaux à l’Assemblée nationale. Le lundi 3 octobre, pour la rentrée des députés dans l’hémicycle, le gouvernement fera une déclaration relative à la guerre en Ukraine, suivie d’un débat, en application de l’article 50-1 de la Constitution.