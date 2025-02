Le gouvernement «organise le sabotage de son propre budget», assure Eric Coquerel

Au micro de Sonia Mabrouk, Eric Coquerel a assuré ce mercredi que le gouvernement organisait "le sabotage de son propre budget pour inquiéter" la population. Le but étant de faire croire qu'il vaut mieux "un mauvais budget que pas de budget du tout".

Alors que deux motions de censure doivent être déposés ce mercredi par la France insoumise, que se passera-t-il si l'une d'entre elles était votée ? Invité ce mercredi de La Grande interview Europe 1-CNews, Eric Coquerel, président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, s'est voulu rassurant et a indiqué que des solutions étaient déjà prévues en cas d'absence de budget.

"Je vous rappelle que ce sont les mêmes qui nous expliquaient qu'avant la première censure, si on la votait, les fonctionnaires n'allaient plus être payés et les cartes vitales n'allaient plus fonctionner", a-t-il rappelé. "Vous avez vu que tout cela n'a pas existé".

"C'est un faux choix"

Au micro de Sonia Mabrouk, le député LFI de Seine-Saint-Denis a assuré que c'est bien "le gouvernement qui organise le sabotage de son propre budget pour inquiéter et faire en sorte que l'on se dise 'il vaut mieux un mauvais budget que pas de budget du tout', mais c'est un faux choix."

Il a aussi rappelé qu'une loi d'urgence avait été votée. Celle-ci permet notamment de dupliquer les budgets 2024 pour l'année 2025.